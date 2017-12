David Harbour parla del nuovo Hellboy

News





09/12/2017 |

Il prossimo anno uscirà nei cinema il primo reboot cinematografico di Hellboy, film che si baserà interamente sul fumetto scritto da Mike Mignola. Nei panni di questo personaggio, portato in passato nelle sale da Ron Perlman, troveremo David Harbour, attore che ha interpretato Dexter Tolliver in Suicide Squad.



Nel corso di un'intervista Harbour ha parlato del film e di questo particolare mostro che è stato chiamato ad interpretare: "E' il ruolo più fisico che abbia mai portato sul set. Gli stunts sono incredibili, l'azione è incredibile e io sono decisamente troppo vecchio per fare questo. Ogni giorno trascorro circa due ore, due ore e mezza in sala trucco per completare la mia trasformazione".



La star ha parlato anche dello sviluppo del film: "Ci sono film che hanno un brand definito, altri come Deadpool e Logan che stanno provando a fare cose diverse. E la stessa cosa vogliamo fare noi. Sono veramente entusiasta del progetto e del fatto di lavorare ad un monster movie che sarà dark e spaventoso".

Andrew Cosby, Christopher Golden e Mignola hanno lavorato alla sceneggiatura. Neil Marshall è il regista che ha diretto anche Milla Jovovich, Ian McShane e Daniel Dae Kim.