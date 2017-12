Master Thieves: Jose Padilha dirigerà il film

News





10/12/2017 |

Master Thieves ha trovato il suo regista. La pellicola sviluppata dalla Sony Pictures sarà diretta da Jose Padilha, ovvero colui che ha portato nelle sale il reboot di RoboCop. Il progetto sarà prodotto da Matt Tolmach e David Manpearl.



Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Wayne Lemon, è basato su una storia vera e racconterà del furto avvenuto all'interno dell'Isabella Stewart Gardner Museum nel 1990, quando dei ladri riuscirono ad intrufolarsi all'interno della struttura portando via la bellezza di 13 opere d'arte in un'ora.



Il progetto è in fase embrionale e ancora non sono state rilasciate informazioni circa il cast.



Padilha ha recentemente lavorato al film Entebbe con Rosamund Pike e Daniel Brühl che uscirà il prossimo anno. Ha inoltre diretto due episodi della serie tv Narcos.