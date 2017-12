Iron Sky: The Ark: Andy Garcia e Duan Yihong nel cast

News





10/12/2017 |

Andy Garcia e Duan Yihong sono entrati a far parte del franchise Iron Sky. I due attori, infatti, lavoreranno al terzo capitolo di questa action-comedy sci-fi che sarà diretta ancora una volta da Timo Vuorensola. Nel cast troveremo anche Lin Yi, Vivienne Tien, Rhydian Vaughan e Udo Kier.



China Film Co., Jiabo Culture Investment Co. e Jetsen Cultural Media Group si occuperanno della produzione. Le riprese partiranno nel 2018 mentre l'uscita è prevista nel 2019.



Quello di Iron Sky è un franchise nato nel 2012 grazie al regista Vuorensola che ha da poco completato le riprese del secondo film Iron Sky: The Coming Race, in uscita il prossimo anno. Max Wong ha scritto la sceneggiatura di Iron Sky: The Ark.