New Mutants: rilasciato uno straordinario teaser poster

10/12/2017 |

E' in rete uno straordinario teaser poster di New Mutants grazie al regista Josh Boone che tramite la sua pagina ufficiale Instagram ha pubblicato la locandina che oggi vi mostriamo. L'inedito cinecomic Marvel è basato sul famoso fumetto creato da Chris Claremont e Bob McLeod e racconta di cinque giovani mutanti che scopriranno di possedere delle incredibili abilità. Rinchiusi all’interno di una struttura, contro la loro volontà, proveranno a fuggire nel tentativo di salvare le loro vite.



Nel cast troviamo Maisie Williams nei panni di Wolfsbane, Anya Taylor-Joy nel ruolo di Magik, Charlie Heaton e Henry Zaga nella parte di Cannonball e Sunspot, e Blu Huntche interpreterà Mirage. Nel film recitano anche Alice Braga e Happy Anderson.



Prodotto da Simon Kinberg e Karen Rosenfelt, il film ha una sceneggiatura scritta da Josh Boone e Knate Lee.



New Mutants, dal tono horror-dark, uscirà il 13 Aprile negli USA.