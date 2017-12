Box Office Italia: Assassinio sull'Orient Express sempre al primo posto

News





11/12/2017 |

Dopo due settimane Assassinio sull'Orient Express è ancora al comando della classifica box office italiana. Il film di Kenneth Branagh ha incassato in questo week-end 3.575.010 euro riuscendo a superare i 7 milioni e mezzo complessivi. In seconda posizione troviamo Gli Eroi del Natale di Timothy Reckart salito dal quinto posto con un incasso pari a 766.450 euro mentre ha perso una posizione Smetto Quando Voglio - Ad Honorem di Sydney Sibilia, sceso al terzo posto dopo aver incassato 750.237 euro. Ha debuttato invece in quarta posizione Il Premio di Alessandro Gassmann che ha incassato 686.103 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la new entry Suburbicon di George Clooney (488.384 euro) e Justice League di Zack Snyder (424.956 euro).