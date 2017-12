Box Office USA: ancora in prima posizione Coco

News





11/12/2017 |

Sono passate tre settimane dal debutto negli USA di Coco, il film animato di Lee Unkrich ed Adrian Molina, e la pellicola è ancora al primo posto della classifica box office dopo aver incassato 18.303.000 dollari. Alle sue spalle troviamo ancora una volta Justice League di Zack Snyder e Wonder di Stephen Chbosky, stabili in seconda e in terza posizione con un incasso pari a 9.595.000 e 8.450.000 dollari. Dopo il debutto in anteprima della settimana scorsa, The Disaster Artist di James Franco è arrivato in tutte le sale cinematografiche americane piazzandosi al quarto posto della classifica grazie all'incasso di 6.435.514 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Thor: Ragnarok di Taika Waititi (6.291.000 dollari) e Daddy's Home 2 di Sean Anders.