Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione: lo spot Ti ricordi di me?

11/12/2017 |

In vista dell'uscita nelle sale di Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione, prevista per il 4 Gennaio, la 01Distribution ha rilasciato un nuovo spot italiano dal titolo Ti ricordi di me? L'opera è il sequel di Il Ragazzo Invisibile ed è diretta ancora una volta dal regista Premio Oscar Gabriele Salvatores. All'interno della pellicola ritroveremo nella parte di Michele Silenzi, ragazzo dai poteri speciali, Ludovico Girardello affiancato nel cast da Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ksenia Rappoport, Aleksei Guskov e Noa Zatta. Nel film recitano anche Galatea Bellugi e Ivan Franek.



La sceneggiatura del film prodotto da Indigo Film e Rai Cinema è stata scritta da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo.



In Italia il film uscirà il 4 Gennaio.



Sinossi di Il Ragazzo Invisibile. Seconda Generazione:

Difficile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di essere "speciali". Michele Silenzi ha sedici anni e come molti ragazzi della sua età vive un'adolescenza tutt'altro che serena: la ragazza dei suoi sogni ama un altro e il rapporto con gli adulti è sempre più difficile. Michele si ritrova sempre più solo; tutto questo finché nella sua vita non fanno irruzione la sua misteriosa gemella Natasha e la madre naturale, Yelena, due donne che stravolgeranno completamente la sua esistenza, chiamandolo a una nuova avventura alla quale non potrà sottrarsi.