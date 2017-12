Sebastian Stan parla di Avengers 4

News





11/12/2017 |

Il prossimo Aprile uscirà nelle sale italiane Avengers: Infinity War, il terzo capitolo della saga tratta dalla serie dei fumetti Marvel. Il cinecomic di successo tornerà dunque nei cinema e lo farà con un cast stellare diretto da Joe ed Anthony Russo. E i due registi, in questi giorni, sono anche impegnati nelle riprese del quarto capitolo di questo franchise. Uno degli attori storici di Avengers, ovvero Sebastian Stan, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni circa le riprese del film: "Ci sono delle possibilità che le riprese di Avengers 4 proseguano anche dopo il 13 Gennaio. Potrebbe essere cosi. E' il film con le riprese più lunghe in cui io sia stato mai coinvolto anche se è normale visto che si tratta di due pellicole".



Sebastian Stan ha fatto il suo esordio nel mondo cinematografico Marvel nel 2011, anno in cui interpretò per la prima volta Il Soldato d'Inverno in Captain America - Il primo Vendicatore.