La Ruota delle Meraviglie: la scena Questa sogliola era ottima

News





11/12/2017 |

Una scena di La Ruota delle Meraviglie è online grazie alla Lucky Red. Nel video, dal titolo Questa sogliola era ottima, vediamo in azione i personaggi Humpty, Carolina e Ginny. Il nuovo film di Woody Allen è ambientato negli anni cinquanta e vede protagonisti il Premio Oscar Kate Winslet, da Justin Timberlake, Jim Belushi e Juno Temple.



Allen si è occupato di scrivere anche la sceneggiatura.



La Ruota delle Meraviglie uscirà in Italia il 14 Dicembre.



Sinossi di La Ruota delle Meraviglie:

Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny (Kate Winslet), ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty (Jim Belushi), il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell’aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.