Spider-Man: Homecoming 2: le riprese inizieranno il prossimo anno

11/12/2017

La Sony Pictures e la Marvel hanno messo in moto la macchina che porterà alla realizzazione del sequel di Spider-Man: Homecoming. Stando ad alcune indiscrezioni il prossimo anno partiranno ufficialmente le riprese di questo secondo capitolo che vedrà ancora una volta Tom Holland nei panni di Peter Parker. L'attore sarà diretto sempre da Jon Watts, confermassimo in regia dopo il grande successo ottenuto dal film originale.

Il nuovo episodio non ha ancora un titolo ufficiale mentre per quanto riguarda il cast, oltre ad Holland, sarà presente Jacob Batalon. Ancora non è stata confermata invece la presenza di Zendaya che nel film dovrebbe interpretare Michelle Jones.

Spider-Man: Homecoming 2 arriverà nel 2019 nelle sale.