Game Night: il primo teaser trailer internazionale

12/12/2017 |

La Warner Bros. Pictures presenta il primo teaser trailer internazionale di Game Night, l'action-comedy della New Line Cinema. Il film è diretto da John Francis Daley & Jonathan Goldstein mentre la sceneggiatura è stata scritta da Mark Perez.



La trama è avvincente e vede protagonisti Max ed Annie, marito e moglie, che si ritroveranno a casa di Brooks, fratello di Max, per una serata particolare all'insegna dei giochi. La cena con delitto sarà l'attrazione principale della particolare serata che i tre, accompagnati da altri amici, andranno a vivere. Il tutto è curato nei minimi particolari: dalla presenza di falsi criminali, alla presenza di falsi agenti federali. Quando Brooks, però, verrà rapito, i partecipanti scopriranno che sono inconsapevolmente entrati a far parte di quello che sembra tutto tranne che un gioco. E senza punti di riferimento, senza regole e senza più riconoscere i veri giocatori, il gioco proseguirà senza soste!

Jason Bateman e la candidata al Premio Oscar Rachel McAdams sono i protagonisti. Con loro troviamo Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Kylie Bunbury, Jesse Plemons, Danny Huston, Chelsea Pereti, Michael C. Hall e Kyle Chandler.



John Davis, John Fox, Jason Bateman e Jim Garavente sono i produttori. Marc S. Fischer, Richard Brener, Michael Disco e Dave Neustadter sono i produttori esecutivi.



Negli USA il film uscirà il 23 Febbraio.