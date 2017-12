La Ruota delle Meraviglie: la scena Non lo puoi fare

News





12/12/2017 |

A due giorni dall'arrivo in Italia di La Ruota delle Meraviglie vi mostriamo, tramite la Lucky Red, una clip del film in cui vediamo Mickey rifiutare un regalo di Ginny. Il comportamento del ragazzo genererà una discussione tra i due. I personaggi in questione sono interpretati dal Premio Oscar Kate Winslet e Justin Timberlake che recitano insieme ad un cast che comprende anche Jim Belushi e Juno Temple.



L'opera segna il ritorno nelle sale di Woody Allen, regista che ha curato anche la sceneggiatura.

La Ruota delle Meraviglie uscirà in Italia il 14 Dicembre.



Sinossi di La Ruota delle Meraviglie:

Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny (Kate Winslet), ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty (Jim Belushi), il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell’aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.