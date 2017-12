Steven Caple Jr. dirigerà il sequel di Creed

News





12/12/2017 |

Il sequel di Creed - Nato per Combattere ha trovato finalmente il suo regista. La MGM e la Warner Bros. Pictures hanno infatti annunciato che il timone del film sarà preso in mano da Steven Caple Jr., che nel 2016 ha portato nelle sale il drama movie The Land.



Michael B. Jordan e Sylvester Stallone torneranno a recitare in questo secondo capitolo che riabbraccerà anche Tessa Thompson, confermata nel ruolo di Bianca.



In Creed II, la cui storia è stata scritta da Cheo Hodari Coker e da Stallone, troveremo sotto i riflettori Adonis Johnson che proverà a proseguire il suo magnifico cammino nel mondo del pugilato dopo la fama raggiunta.



Il film originale, uscito nel 2015, è stato diretto da Ryan Coogler.



Il nuovo capitolo uscirà a Novembre 2018.