Suicide Squad 2: le riprese partiranno a Ottobre del prossimo anno

12/12/2017 |

Cambio di programma in vista per Suicide Squad 2. Le riprese, infatti, erano state inizialmente fissate per la prossima Primavera ma ora sono slittate al mese di Ottobre. La motivazione andrebbe ricercata negli impegni cinematografici di Will Smith che sarà impegnato sul set di Gemini Man, sci-fi movie di Ang Lee. Niente paura, però, perché l'uscita è rimasta invariata, dunque la pellicola arriverà nei cinema nel 2019.



In questo secondo capitolo Smith riprenderà la parte di Deadshot, così come Margot Robbie sarà chiamata nuovamente a vestire i panni dell'esilarante Harley Quinn.



Il cast del film che sarà diretto da Gavin O'Connor è in fase di definizione e potrebbe inglobare anche Dwayne Johnson. Da diverso tempo si parla della possibilità di vedere l'attore nella parte di Black Adam.