Venom: Tom Hardy annuncia quello che sarà lo scheletro del film

12/12/2017 |

Tramite un messaggio su Instagram Tom Hardy ha annunciato quello che ufficialmente sarà lo scheletro della storia che accompagnerà il tanto atteso cinecomic Venom. Il film sarà tratto da Venom: Lethal Protector, un fumetto la cui storia è stata scritta da David Michelinie e pubblicata da Marvel Comics nel 1993.



Nel suo post Hardy ha specificato che questa serie a fumetti mostra la tregua tra Spider-Man e Venom, con quest'ultimo che deciderà di abbandonare New York per trasferirsi a San Francisco. L'attore non ha rivelato altri dettagli appartenenti al film.

Venom uscirà nelle sale nel 2018 e sarà diretto da Ruben Fleischer. Kelly Marcel ha curato la sceneggiatura mentre nel cast troviamo anche Michelle Williams, Jenny Slate, Riz Ahmed e Reid Scott.