The Greatest Showman: lo spot Uno spettacolo spettacolare

News





13/12/2017 |

Il giorno di Natale debutterà nelle nostre sale cinematografiche la nuova opera con protagonista Hugh Jackman dal titolo The Greatest Showman. In questo suo nuovo lavoro l'attore si è calato nella parte di Phineas Taylor Barnum, imprenditore e circense statunitense. Il musical è diretto da Michael Gracey, al suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa, ed ha una sceneggiatura scritta da Bill Condon e Jenny Bicks. Nella pellicola recitano anche l’attrice nominata agli Oscar Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron e Rebecca Ferguson.



L'uscita è prevista per il 25 Dicembre. Grazie alla Fox vi mostriamo lo spot Uno spettacolo spettacolare.



Sinossi di The Greatest Showman:

THE GREATEST SHOWMAN è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, THE GREATEST SHOWMAN racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale.