Chiamami Col Tuo Nome: il trailer ufficiale del nuovo film di Luca Guadagnino

News





13/12/2017 |

A due anni di distanza da Bigger Splash, Luca Guadagnino tornerà nei cinema a partire dal prossimo Gennaio con Chiamami Col Tuo Nome. Il regista, lavorando sul romanzo di André Aciman, porterà nelle sale la storia d'amore, ambientata in Italia, tra il diciassettenne Elio Perlman e uno studente universitario, Oliver, destinata a cambiare in maniera definitiva le loro vite.



I due protagonisti sono interpretati da Timothée Chalamet e Armie Hammer. Gli altri attori presenti nel cast sono Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel e Victoire Du Bois.



James Ivory ha scritto la sceneggiatura.



Chiamami Col Tuo Nome ha ottenuto tre candidature come Miglior Film Drammatico, Migliore Interprete Protagonista (Timothée Chalamet) e Migliore Attore Non Protagonista (Armie Hammer) ai prossimi Golden Globe 2018.



Sinossi di Chiamami Col Tuo Nome:

È l'estate del 1983 nel nord dell'Italia, ed Elio Perlman (Timothée Chalamet), un precoce diciassettenne americano, vive nella villa del XVII° secolo di famiglia passando il tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia (Esther Garrel).

Un giorno, arriva Oliver (Armie Hammer) un affascinante studente americano di 24 anni, che il padre di Elio ospita per aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato. In un ambiente splendido e soleggiato, Elio e Oliver scoprono la bellezza della nascita del desiderio, nel corso di un'estate che cambierà per sempre le loro vite.