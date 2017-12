Black Panther: online il nuovo trailer internazionale

News





13/12/2017 |

Vi mostriamo tramite la Marvel il nuovo trailer internazionale di Black Panther. Il cinecomic uscirà nelle sale a partire dal prossimo Febbraio, mese in cui potremo assistere al ritorno di questo supereroe già apparso lo scorso anno in Captain America: Civil War. Regista del film è Ryan Coogler che ha lavorato con un cast composto anche da Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Angela Bassett, Forest Whitaker ed Andy Serkis.



Il regista di Prossima fermata Fruitvale Station e Creed: Nato per combattere ha scritto la sceneggiatura con Joe Robert Cole. Pantera Nera ha fatto la sua prima apparizione cinematografica all'interno del film Captain America: Civil War.



Sotto la sinossi trovate il trailer giapponese del film.



Sinossi di Black Panther:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.