L'Ultima Discesa: rilasciato il primo trailer italiano

13/12/2017 |

Scott Waugh, il regista di Need for Speed e Act of Valor, a partire dal 14 Febbraio arriverà nelle sale con il suo nuovo film L'Ultima Discesa. La pellicola racconterà la storia di Eric LeMarque, ex campione di hockey, chiamato ad affrontare una battaglia per la sopravvivenza dopo essere rimasto bloccato su una montagna.



Il film è basato sul libro dello stesso LeMarque ed ha una sceneggiatura scritta da Madison Turner.



Nei panni del protagonista troviamo Josh Hartnett, affiancato da Mira Sorvino, Sarah Dumont, Kale Culley, Jason Cottle e Austin R. Grant.



In Italia L'Ultima Discesa uscirà il 14 Febbraio.



Sinossi di L'Ultima Discesa:

Quando una tempesta di neve blocca per otto giorni l’ex campione di hockey, Eric LeMarque, in cima al complesso delle Mammoth Mountain, lo sportivo è costretto ad affrontare il suo passato e a fare i conti con i suoi demoni interiori per ritrovare la fiducia in sé stesso e riuscire sopravvivere.