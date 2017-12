La Ruota delle Meraviglie: la clip Perché non sei a scuola?

News





14/12/2017 |

Woody Allen e il suo La Ruota delle Meraviglie arrivano oggi in Italia grazie alla Lucky Red che ha anche rilasciato una nuova clip di questo film dal titolo Perché non sei a scuola? Il regista con questa sua nuova opera ha deciso di raccontare la storia di quattro personaggi le cui vite si intrecceranno in maniera piuttosto singolare. I protagonisti del film sono il Premio Oscar Kate Winslet, Justin Timberlake, Jim Belushi e Juno Temple.



Allen ha anche curato la sceneggiatura.



Sinossi di La Ruota delle Meraviglie:

Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny (Kate Winslet), ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty (Jim Belushi), il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell’aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.