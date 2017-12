Regina Hall in trattative per recitare nel sequel di Shaft

News





14/12/2017

Regina Hall è entrata ufficialmente in trattative per recitare nel sequel di Shaft sviluppato dalla New Line Cinema. Tim Story sarà il regista di questo film che vedrà ancora una volta tornare al centro della scena Samuel L. Jackson, chiamato ad interpretare John Shaft, poliziotto vecchia scuola che nelle sue missioni sarà ora affiancato da suo figlio, interpretato da Jessie T. Usher.



La Hall interpreterà, qualora le trattative dovessero andare a buon fine, l'ex moglie di John Shaft. Alexandra Shipp e Richard Roundtree sono gli altri attori presenti all'interno del cast. Kenya Barris e Alex Barnow hanno scritto la sceneggiatura.



Barris è anche il produttore con John Davis mentre Marc Fischer e Ira Napoliello sono i produttori esecutivi. L'uscita è prevista per il 14 Giugno.