Venom: Woody Harrelson potrebbe recitare nel film

14/12/2017 |

Anche Woody Harrelson potrebbe presto unirsi al cast di Venom. L'attore è infatti entrato ufficialmente in trattative per lavorare all'interno del nuovo cinecomic di casa Marvel dedicato ad uno dei nemici storici dell'Uomo Ragno. Non è stato specificato quale ruolo dovrebbe ricoprire la star vista recentemente in The War - Il Pianeta delle Scimmie. Se le trattative dovessero andare a buon fine Harrelson ritroverebbe il regista Ruben Fleischer con il quale ha già lavorato in Zombieland.

Venom, le cui riprese sono iniziate ad ottobre, vede protagonista nella parte di questo antieroe Tom Hardy, affiancato nel cast da Riz Ahmed, Michelle Williams e Jenny Slate.



Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal sono i produttori. L'uscita è invece prevista per il 2019.