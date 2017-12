Kevin Hart sarà il protagonista della action-comedy On The Run

News





14/12/2017 |

Dopo Jumanji - Benvenuti nella Giungla, Kevin Hart ha trovato il suo nuovo progetto cinematografico. L'attore, famoso per alcune commedie di successo come Una Spia e Mezzo e Duri si Diventa, interpreterà un sicario nell'action-comedy On The Road sviluppata dalla Universal Pictures.



Aeysha Carr ha scritto la sceneggiatura di questa pellicola che racconterà la storia di un serial killer chiamato ad eliminare un uomo dall'identità a lui sconosciuta. La missione, però, non andrà secondo i piani quando incontrerà per la prima volta il suo bersaglio.



Will Packer e Hart saranno i produttori tramite la Will Packer Productions e la Hartbeat.



On The Run non ha ancora un regista.