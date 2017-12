Ore 15:17 - Attacco al Treno: la featurette Live It Twice

News





15/12/2017 |

In una nuova featurette rilasciata dalla Sony Pictures Clint Eastwood racconta alcuni dei particolari della sua nuova opera Ore 15:17 - Attacco al Treno. Il regista ha deciso di portare nelle sale una storia vera, quella di tre americani, due militari e un civile, che hanno sventato un attentato terroristico. La storia, accaduta nel 2015, ha visto i tre giovani statunitensi disarmare ed affrontare un terrorista presente sul treno Amsterdam-Parigi. Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone, questi i nomi dei ragazzi, hanno aiutato Eastwood nel ricostruire la vicenda e sono parte del cast.



Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, Paul-Mikél Williams, Bryce Gheisar, William Jennings sono gli altri attori che hanno recitato nel film.



La pellicola uscirà il giorno 8 Febbraio nelle sale. Vi lasciamo alla featurette internazionale Live It Twice.



Sinossi di Ore 15:17 - Attacco al Treno:

Nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015, il mondo ha assistito stupefatto alla notizia divulgata dai media, di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364 diretto a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani americani in viaggio attraverso l’Europa. Il film ripercorre le vite di questi tre amici, dai problemi dell’infanzia alla ricerca del loro posto nel mondo, fino alla serie di eventi sfortunati che hanno preceduto l’attacco. Durante quell’esperienza che li ha messi a dura prova, la loro amicizia non ha mai vacillato, diventando la loro arma più potente che ha consentito loro di salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo.