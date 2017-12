Andy Muschietti potrebbe dirigere The Electric State

News





16/12/2017

Il progetto The Electric State potrebbe aver trovato il suo regista. Andy Muschietti è infatti entrato in trattative per lavorare a questa pellicola basata sul romanzo illustrato di Simon Stalenhag.



La storia racconta di un 1997 alternativo, in cui la Terra si trova in condizioni disperate e dove, in particolar modo, gli Stati Uniti sembrano abbandonati ad un destino desolante. In questo scenario troviamo una bambina che con il suo giocattolo robot attraverserà il continente.

Il progetto è prodotto da Joe ed Anthony Russo. Nella squadra della produzione potrebbero entrare anche Russell Ackerman e John Schoenfelder. Julian Angelin e Simon Stålenhag saranno i produttori esecutivi.



Muschietti ha diretto recentemente la versione cinematografica di IT, romanzo di Stephen King.