Alita: Angelo della Battaglia: James Cameron e Robert Rodriguez protagonisti della clip di backstage

Uno straordinario dietro le quinte di Alita: Angelo della Battaglia è stato rilasciato online dalla 20th Century Fox. In attesa di vedere nelle sale italiane questo film (non ha ancora una data d'uscita confermata ndr), vi consigliamo di dare uno sguardo alla clip in questione. L'adattamento cinematografico del manga di Yukito Kishiro è diretto da Robert Rodriguez (Sin City: Una Donna per cui Uccidere e Machete Kills) che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da James Cameron e Laeta Kalogridis.



Nei panni della protagonista Alita troviamo Rosa Salazar. Il cast principale comprende anche Jennifer Connelly, Eiza González, Michelle Rodriguez, Christoph Waltz, Jackie Earle Haley e Ed Skrein.



La storia è ambientata nel 26° secolo e segue le vicende di un cyborg senza memoria pronto ad unirsi alle forze del bene per dare la caccia ai criminali.



Jon Landau e James Cameron sono i produttori.