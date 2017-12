Box Office USA: esordio pazzesco per Star Wars: Gli Ultimi Jedi

News





18/12/2017 |

Ha letteralmente dominato il botteghino americano Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il nuovo episodio della saga di Guerre Stellari ha esordito con numeri pazzeschi negli Stati Uniti ed ha incassato 220.047.000 dollari. La pellicola di Rian Johnson ha tolto la prima posizione a Coco di Lee Unkrich ed Adrian Molina, scivolato in terza posizione con un incasso pari a 13.325.000 dollari. Al secondo posto, invece, troviamo il film animato Ferdinand di Carlos Saldanha che al debutto ha portato via 10.025.000 dollari. Ha perso una posizione Wonder di Stephen Chbosky, scivolato ora in quarta posizione dopo aver incassato 5.400.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Justice League di Zack Snyder (4.170.000 dollari) e Daddy's Home 2 di Sean Anders (3.800.000 dollari).