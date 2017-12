Box Office Italia: al comando troviamo Star Wars: Gli Ultimi Jedi

News





18/12/2017 |

Ha esordito con un ottimo incasso in Italia Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il nuovo capitolo diretto da Rian Johnson ha messo in cassaforte 4.605.643 euro, una cifra considerevole per la pellicola sbarcata nelle sale lo scorso 13 Dicembre. Ha perso il primato invece Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh, scivolato al secondo posto con un incasso pari a 1.293.915 euro. Due pellicole debuttanti occupano la terza e la quarta posizione: stiamo parlando di Poveri Ma Ricchissimi di Fausto Brizzi e di La Ruota delle Meraviglie di Woody Allen che hanno portato via 1.089.664 e 651.161 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano le new entry Natale da Chef di Neri Parenti (514.230 euro) e Ferdinand di Carlos Saldanha (368.260 euro).