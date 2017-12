Flatliners  Linea Mortale: un nuovo spot annuncia l'arrivo del film nel formato Digital

News





18/12/2017 |

Un nuovo spot internazionale di Flatliners – Linea Mortale, rilasciato dalla Sony Pictures, ci ricorda l'arrivo del film nella versione Digitale. La breve clip, inoltre, annuncia che dal 26 Dicembre la pellicola uscirà anche nei classici formati DVD e Blu-ray.

Lo sci-fi movie di Niels Arden Oplev, il regista di Uomini che Odiano le Donne e Dead Man Down - Il Sapore della Vendetta, racconta la storia di cinque studenti e di un esperimento che li avvicinerà alla morte. Durante lo stesso, però, i ragazzi dovranno fare i conti con i peccati da loro commessi nelle vite precedenti e con il misterioso universo del paranormale. La sceneggiatura è stata scritta da Ben Ripley.



Il cast è composto da Kiefer Sutherland, Ellen Page, Nina Dobrev, Diego Luna, Kiersey Clemons, Charlotte McKinney e James Norton.



Sinossi di Flatliners – Linea Mortale:

In Flatliners – Linea Mortale, cinque studenti di medicina, sperando di farsi un’idea del mistero che si nasconde oltre i confini della vita, si avventurano in un esperimento audace e pericoloso. Interrompendo il proprio cuore per brevi periodi di tempo, ognuno provoca a se stesso un’esperienza di premorte. Mentre la ricerca diventa sempre più pericolosa, i ragazzi sono costretti ad affrontare i peccati delle loro vite precedenti, oltre a doversela vedere con le conseguenze paranormali causate dallo sconfinamento nell’aldilà.