50 Primavere: la scena Diventare nonna

18/12/2017 |

Nella nuova clip di 50 Primavere, dal titolo Diventare nonna, vediamo Aurore alle prese con lo shopping all'interno di un negozio per bambini. Il personaggio in questione, interpretato da Agnès Jaoui, è il protagonista di questa commedia diretta da Blandine Lenoir che racconta la storia di una donna cinquantenne che, in maniera del tutto inaspettata, ritroverà un suo vecchio amore adolescenziale. L’incontro la spingerà, proprio nel periodo in cui verrà a conoscenza della gravidanza di sua figlia, a rivalutare la sua vita sentimentale.



Il cast principale di questa pellicola comprende anche Thibault de Montalembert e Pascale Arbillot .



Il film sarà rilasciato nelle nostre sale, a partire dal 21 Dicembre, dalla Bim Distribuzione.



Sinossi di 50 Primavere:

Aurore è separata, ha appena perso il lavoro e scopre che presto diventerà nonna. La società la spinge a farsi gentilmente da parte, ma quando, per un caso, ritrova il suo amore giovanile, Aurore decide di opporre resistenza, rifiutando la rottamazione alla quale sembra destinata.

E se fosse il momento di cominciare una nuova vita?