The Greatest Showman: la clip internazionale Live Spot

18/12/2017 |

La 20th Century ha rilasciato la clip Live Spot di The Greatest Showman. La pellicola di Michael Gracey, al suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa, vede protagonista Hugh Jackman nei panni di Phineas Taylor Barnum, imprenditore e circense statunitense.

Gracey ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Bill Condon e Jenny Bicks. Nella pellicola recitano anche l’attrice candidata agli Oscar Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron e Rebecca Ferguson.



L'uscita è prevista per il 25 Dicembre. Vi lasciamo alla clip!



Sinossi di The Greatest Showman:

THE GREATEST SHOWMAN è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, THE GREATEST SHOWMAN racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale.