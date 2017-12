Il Ragazzo Invisibile. Seconda Generazione: online una nuova clip di backstage

News





19/12/2017 |

L'arrivo nelle sale di Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione è fissato per il 4 Gennaio. Il film del regista Premio Oscar Gabriele Salvatores è il sequel di Il Ragazzo Invisibile e vede ancora una volta tornare sotto i riflettori Ludovico Girardello nella parte di Michele Silenzi, il ragazzo dai poteri speciali che abbiamo imparato a conoscere nel primo capitolo. In questo secondo episodio del franchise tutto italiano troviamo Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ksenia Rappoport, Aleksei Guskov e Noa Zatta. Nel film recitano anche Galatea Bellugi e Ivan Franek.



La sceneggiatura del film prodotto da Indigo Film e Rai Cinema è stata scritta da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo.



Grazie alla 01Distribution vi presentiamo una clip di backstage ambientata a Milano e Napoli.



Sinossi di Il Ragazzo Invisibile. Seconda Generazione:

Difficile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di essere "speciali". Michele Silenzi ha sedici anni e come molti ragazzi della sua età vive un'adolescenza tutt'altro che serena: la ragazza dei suoi sogni ama un altro e il rapporto con gli adulti è sempre più difficile. Michele si ritrova sempre più solo; tutto questo finché nella sua vita non fanno irruzione la sua misteriosa gemella Natasha e la madre naturale, Yelena, due donne che stravolgeranno completamente la sua esistenza, chiamandolo a una nuova avventura alla quale non potrà sottrarsi.