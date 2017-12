La Paramount Pictures annuncia l'uscita di tre nuove pellicole

News





19/12/2017 |

Tre nuove pellicole sviluppate dalla Paramount Pictures usciranno nelle sale nel 2020 e nel 2021. Lo studio ha annunciato infatti l'arrivo del terzo capitolo di G.I. Joe, previsto per il 27 Marzo 2020. Il film, dunque, farà capolino sette anni dopo l'uscita di G.I. Joe - La Vendetta, sequel a sua volta di G.I. Joe - La Rinascita dei Cobra. Il nuovo G.I. Joe non ha ancora un regista, anche se più volte è stato accostato alla pellicola il nome di D.J. Caruso.



Altro progetto in fase di sviluppo presso lo studio è Micronauts che vedrà la luce sempre nel 2020 ma in questo caso il giorno sarà il 16 Ottobre, mentre diverso sarà il destino di Dungeons & Dragons. L'adattamento cinematografico del famoso gioco sarà diretto da Rob Letterman ed arriverà nei cinema a partire dal 2021.



Dungeons & Dragons vedrà tra i protagonisti anche Ansel Elgort.