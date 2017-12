L'Ora Più Buia: la featurette internazionale Story

News





20/12/2017 |

L'Ora Più Buia è la nuova pellicola di Joe Wright che racconta la storia di Winston Churchill subito dopo la sua elezione a Primo Ministro della Gran Bretagna. Gary Oldman, autore di una straordinaria interpretazione, è il protagonista di questa pellicola che vede recitare al suo interno anche Kristen Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup e Ben Mendelsohn.



La sceneggiatura è stata scritta da Anthony McCarten mentre la produzione è affidata a Tim Bevan, Eric Fellner, Anthony McCarten, Lisa Bruce, Douglas Urbanski.



In Italia L'Ora Più Buia uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 18 Gennaio 2018 ed oggi vi mostriamo una featurette internazionale che ci racconta la storia del film.



Sinossi di L’Ora Più Buia:

Un'avvincente ed entusiasmante storia vera che inizia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e che vede Winston Churchill (il nominato agli Oscar Gary Oldman), pochi giorni dopo la sua elezione a Primo Ministro della Gran Bretagna, affrontare una delle sfide più turbolente e determinanti della sua carriera: l'armistizio con la Germania nazista, oppure resistere per poter combattere per gli ideali, la libertà e l'autonomia di una nazione. Mentre le inarrestabili forze naziste si propagano per l'Europa occidentale e la minaccia di un'invasione si rivela imminente, con un pubblico impreparato, un re scettico ed il suo stesso partito che trama contro di lui, Churchill deve far fronte alla sua ora più buia, unire una nazione e tentare di cambiare il corso della storia mondiale.