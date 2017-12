Wonder: la nuova clip con l'intervista a Julia Roberts

News





20/12/2017 |

Debutta domani, 21 Dicembre, Wonder il film di Stephen Chbosky e adattamento cinematografico del romanzo di R.J. Palacio. La storia racconta di August Pullman, un ragazzo nato con una seria deformazione facciale, che per la prima volta sarà chiamato ad affrontare il rapporto con il mondo esterno: la scuola, gli insegnanti e i compagni di classe. Grazie alla 01Distribution vi mostriamo oggi l'intervista a Julia Roberts che con Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Daveed Diggs e la tre volte candidata all’Oscar Sonia Braga completa il cast.



La sceneggiatura di Wonder è stata scritta da Steve Conrad e Jack Thorne.



Sinossi di Wonder:

Il film racconta la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta.

Come sarà accettato dai compagni e dagli insegnanti?

Chi sarà suo amico?

L’amore della sua meravigliosa famiglia, una grande dose di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola.