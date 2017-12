Ella & John (The Leisure Seeker): il primo trailer italiano del nuovo film di Paolo Virzì

News





21/12/2017 |

E' online il primo trailer italiano di Ella & John (The Leisure Seeker), la nuova opera cinematografica di Paolo Virzì. Ad un anno di distanza da La Pazza Gioia, il regista ha diretto un cast internazionale di assoluto spessore. Protagonisti di questo film sono infatti Helen Mirren e Donald Sutherland nei panni di una coppia che decide di affrontare un viaggio verso Key West.



Christian Mckay, Janel Moloney, Dana Ivey e Dick Gregory sono gli altri attori che recitano in Ella & John (The Leisure Seeker).



Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo scritto da Michael Zadoorian ed ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Virzì, da Francesco Piccolo, Francesca Archibugi e Stephen Amidon.



L'uscita è prevista per il 18 Gennaio.



Sinossi di Ella & John (The Leisure Seeker):

The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima, insieme sembrano

comporre a malapena una persona sola e quel loro viaggio in un'America che non riconoscono più - tra momenti esilaranti ed altri di autentico terrore - è l’occasione per ripercorrere una storia d’amore coniugale nutrita da passione e devozione, ma anche da

ossessioni segrete che riemergono brutalmente, regalando rivelazioni sorprendenti fino all'ultimo istante.