La Vedova Winchester: online il trailer italiano del film con Helen Mirren

News





21/12/2017 |

Helen Mirren è la protagonista di La Vedova Winchester, pellicola che la vede vestire i panni di Sarah Winchester, ereditiera dell'industria di armi da fuoco di famiglia chiamata a combattere la presenza degli spiriti maligni all'interno della sua abitazione. L'attrice in questo thriller soprannaturale è stata diretta da Michael e Peter Spierig, registi di Saw: Legacy, ed ha lavorato accanto a Jason Clarke, Sarah Snook, Angus Sampson e Laura Brent.



Il film prende spunto dalla storia che riguarda da vicino la Winchester Mystery House.

Tom Vaughan ha scritto la prima bozza di sceneggiatura, rielaborata successivamente dai fratelli Spierig.



Il debutto italiano è previsto per il 14 Febbraio.



Sinossi di La Vedova Winchester:

Sarah Winchester (Helen Mirren) è l'ereditiera della celebre industria di armi da fuoco. La donna, convinta di essere perseguitata dalle anime uccise dai fucili dell’azienda di famiglia, dedica giorno e notte alla costruzione di una enorme magione progettata per tenere a bada gli spiriti maligni. Ma quando lo scettico psichiatra Eric Price, (Jason Clarke) viene inviato nella tenuta per valutare il suo stato mentale, scopre che l’ossessione della donna non è poi così folle.