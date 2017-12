La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: la featurette internazionale Summoning A Water God

News





24/12/2017 |

La Fox Searchlight ha rilasciato una featurette di La Forma dell'Acqua - The Shape of Water dedicata all'uomo anfibio che ritroveremo all'interno del nuovo film di Guillermo del Toro. Oltre a diverse scene e alle interviste dei protagonisti, nella clip possiamo vedere anche alcune fasi del making of. Il film, ambientato durante il periodo della Guerra Fredda, racconta di Elisa, una donna intrappolata in una vita silenziosa e solitaria all’interno di un laboratorio di sicurezza del Governo che, con la sua collega Zelda, si imbatte in un esperimento segreto che cambierà la sua vita per sempre. La donna verrà infatti a contatto con una misteriosa creatura marina dall'aspetto umano con la quale riuscirà a stabilire un rapporto intenso.



Del Toro ha curato la sceneggiatura con Vanessa Taylor.



Nei panni di Elisa troviamo Sally Hawkins, affiancata nel cast da Octavia Spencer nella parte di Zelda, Michael Shannon, Doug Jones, Richard Jenkins e Michael Stuhlbarg.



La Forma dell'Acqua - The Shape Of Water è prodotto da Guillermo del Toro e J. Miles Dale.



In Italia la pellicola arriverà a partire dal prossimo 14 Febbraio.