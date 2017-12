Insidious: L'Ultima Chiave: online un'emozionante video a 360°

News





24/12/2017 |

Uno straordinario video a 360° di Insidious: L'Ultima Chiave è online grazie alla Sony Pictures. Il nuovo horror movie legato al franchise nato nel 2010 con James Wan uscirà nelle sale a partire dal 18 Gennaio.

Il film è una sorta di prequel della saga e vede tornare protagonista la medium Elise Rainier. La storia la vedrà affrontare delle terribili presenze demoniache. Nei panni di Elise ritroveremo l'attrice Lin Shaye.



Insidious: L'Ultima Chiave è scritto dal co-creatore Leigh Whannell (Saw), che ha realizzato la trilogia e ha diretto l’episodio n. 3 ed è prodotto da Jason Blum (lnsidious, La notte del giudizio, Scappa-Get Out), da Oren Peli (Paranormal Activity) e dal co-creatore James Wan (L’evocazione-The Conjuring, Fast&Furious 7). La regia è invece affidata ad Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan). Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones, Charles Layton, Bailey Conway Anglewicz, Couper Samuelson e Whannell sono i produttori esecutivi.



Josh Stewart, Leigh Whannell, Angus Sampson, Kirk Acevedo, Bruce Davison, Spencer Locke e Caitlin Gerard sono gli altri attori presenti nel cast.



La Sony Pictures Worldwide Acquisitions (“SPWA”) ha prodotto e finanziato Insidious: L'Ultima Chiave. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 18 gennaio da Warner Bros. Entertainment.