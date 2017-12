Il nuovo spot di Flatliners  Linea Mortale annuncia l'uscita del film nei formati Blu-Day & Dvd

News





27/12/2017 |

Con uno spot internazionale la Sony Pictures ha annunciato l'uscita nei formati DVD e Blu-ray e in quello Digital di Flatliners – Linea Mortale. Lo sci-fi movie a tinte horror è diretto da Niels Arden Oplev, il regista di Uomini che Odiano le Donne e Dead Man Down - Il Sapore della Vendetta, e racconta la storia di cinque studenti e di un esperimento che li avvicinerà alla morte. Durante lo stesso, però, i ragazzi dovranno fare i conti con i peccati da loro commessi nelle vite precedenti e con il misterioso universo del paranormale.

La sceneggiatura è stata scritta da Ben Ripley.



Nel cast troviamo Kiefer Sutherland, Ellen Page, Nina Dobrev, Diego Luna, Kiersey Clemons, Charlotte McKinney e James Norton.



Sinossi di Flatliners – Linea Mortale:

In Flatliners – Linea Mortale, cinque studenti di medicina, sperando di farsi un’idea del mistero che si nasconde oltre i confini della vita, si avventurano in un esperimento audace e pericoloso. Interrompendo il proprio cuore per brevi periodi di tempo, ognuno provoca a se stesso un’esperienza di premorte. Mentre la ricerca diventa sempre più pericolosa, i ragazzi sono costretti ad affrontare i peccati delle loro vite precedenti, oltre a doversela vedere con le conseguenze paranormali causate dallo sconfinamento nell’aldilà.