Jumanji: Benvenuti nella Giungla dal 1° Gennaio al cinema: lo spot italiano Play

29/12/2017 |

Il nuovo anno porterà nelle sale italiane Jumanji: Benvenuti nella Giungla, il film reboot della famosa opera cinematografica del 1995 diretta da Joe Johnston e con Robin Williams protagonista. La regia della pellicola è di Jake Kasdan che ha lavorato con un cast composto da Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart.



La trama del film racconta di un gruppo di ragazzi che verranno trasportati all'interno di un famoso videogioco chiamato Jumanji. I giovani vestiranno i panni degli avatar del videogame pronti a vivere avventure incredibili.



La sceneggiatura è stata scritta da Chris McKenna e Jeff Pinkner.



L'uscita è prevista per il 1° Gennaio. Grazie alla Sony Pictures vi mostriamo lo spot Play.



Sinossi di Jumanji: Benvenuti nella Giungla:

In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre…