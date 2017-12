Stephen King parla del film IT

News





29/12/2017 |

Una delle pellicole di maggior successo di questo 2017 è stata IT, l'horror movie interamente basato sul romanzo di Stephen King. Il film è stato uno dei più attesi dell'anno e l'incasso stratosferico ha dimostrato il grande affetto del pubblico nei confronti del personaggio Pennywise che abbiamo imparato a conoscere da vicino anche grazie alla miniserie tv andata in onda negli anni novanta.

In un'intervista King è tornato a parlare proprio del film rivelando il suo pensiero: "Sin dal primo montaggio, visto un anno fa in Florida, avevo capito che questa pellicola avrebbe avuto successo. Certo, mai mi sarei aspettato un incasso di 700 milioni di dollari. Per gli spettatori che sono stati spaventati da Tim Curry (l'attore che ha vestito i panni del Pagliaccio nella miniserie) è stata la possibilità di rivivere una particolare esperienza della loro infanzia. Il successo del film è stato trainato anche da una serie di coincidenze, come gli avvistamenti di clown spaventosi in giro per le città. Posso dire che è stato il film giusto al momento giusto".



La prima parte di IT è uscita in Italia lo scorso ottobre mentre per il 2019 è previsto l'arrivo del secondo capitolo, sempre diretto da Andy Muschietti.