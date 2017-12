Jumanji: Benvenuti nella Giungla: la clip Ippopotamo

News





31/12/2017

E' Bethany l'assoluto protagonista della nuova scena di Jumanji: Benvenuti nella Giungla, dal titolo Ippopotamo. Nella clip lo vediamo essere divorato proprio da questo animale arrivato sulla scena dal nulla. Nei panni di Bethany troviamo Jack Black, attore che insieme a Dwayne Johnson, Karen Gillan e Kevin Hart completa il cast principale.



Il film reboot della famosa opera cinematografica del 1995 diretta da Joe Johnston, e con Robin Williams protagonista, vede in regia Jake Kasdan.



La trama del film racconta di un gruppo di ragazzi che verranno trasportati all'interno di un famoso videogioco chiamato Jumanji. I giovani vestiranno i panni degli avatar del videogame pronti a vivere avventure incredibili.



La sceneggiatura è stata scritta da Chris McKenna e Jeff Pinkner.



L'uscita è prevista per il 1° Gennaio.



Sinossi di Jumanji: Benvenuti nella Giungla:

In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre…