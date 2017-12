Il regista Mike Flanagan parla dei romanzi di Stephen King: Mi piacerebbe adattare Doctor Sleep

News





31/12/2017 |

Uno dei registi horror più apprezzati in questo periodo è Mike Flanagan che negli ultimi due anni ha portato nelle sale cinematografiche Somnia e Ouija: L'origine del male. Il regista ha avuto modo di lavorare anche all'horror-thriller Il Gioco di Gerald, adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King uscito negli Usa lo scorso Settembre.



Flanagan, intervistato da Lilja's Library, ha raccontato di essere un grande appassionato dei lavori del famoso scrittore e ha anche svelato quali libri gli piacerebbe adattare per il grande schermo: "Ce ne sono tanti. Ma tra tutti preferisco Doctor Sleep e Lisey's Story. In entrambi i casi mi identifico tanto con i protagonisti. In Lisey's Story c'è una bellissima esplorazione del matrimonio ed è un'opera straordinaria. E chi, poi, non vorrebbe tornare nel mondo di Danny Torrance?".



Non è chiaro se questi due romanzi bestseller troveranno o meno la luce a livello cinematografico ma tutto è possibile considerato anche il grande successo ottenuto da alcuni adattamenti dei libri di King, come IT di Andy Muschietti o La Torre Nera.