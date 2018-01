The Greatest Showman: ecco l'omaggio del pubblico nella nuova clip in italiano

News





02/01/2018 |

Ha debuttato in Italia lo scorso 25 Dicembre The Greatest Showman, il film di Michael Gracey con protagonista Hugh Jackman nella parte di Phineas Taylor Barnum, imprenditore e circense statunitense. Nel cast di questo musical recitano anche la candidata agli Oscar Michelle Williams, affiancata da Zendaya, Zac Efron e Rebecca Ferguson.



La sceneggiatura di The Greatest Showman è stata scritta da Bill Condon e Jenny Bicks.



Il film è candidato a 3 Golden Globe ed oggi vi mostriamo, tramite la 20th Century Fox, una clip contenente un bellissimo omaggio all'opera da parte degli spettatori



Sinossi di The Greatest Showman:

THE GREATEST SHOWMAN è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, THE GREATEST SHOWMAN racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale.