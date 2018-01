Aquaman: James Wan augura a tutti buon anno con una nuova immagine del film

News





02/01/2018 |

James Wan ha rilasciato un'altra immagine proveniente dal backstage di Aquaman e con l'occasione ha deciso di augurare a tutti un felice anno nuovo. Il regista è alle prese con il primo cinecomic della sua carriera dopo anni trascorsi a lavorare a pellicole horror di assoluto successo come Saw - L'Enigmista e The Conjuring. Nella foto possiamo vedere il disegno di una piovra gigante fissato su un elemento non identificato.

La pellicola vede recitare nei panni del popolare eroe marino Jason Momoa, già visto in Justice League di Zack Snyder. Inoltre il cast è composto anche da Amber Heard (Mera), Nicole Kidman (Regina Atlanna), Patrick Wilson (Signore degli Oceani), Dolph Lundgren (Re Nereus), Willem Dafoe, Temuera Morrison e Yahya Abdul-Mateen II.



La sceneggiatura di Aquaman è stata scritta da Will Beall.



Il film uscirà nelle sale il 21 Dicembre 2018.