Il trailer ufficiale di Gli Invisibili

03/01/2018 |

Il 25, 26, 27 Gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, uscirà nelle sale italiane, distribuita dalla Lucky Red Gli Invisibili, la pellicola del regista Claus Räfle.



Il cast vede al suo interno Alice Dwyer, Aaron Altaras, Ruby O. Fee e Max Mauff che interpretano Hanni, Eugen, Ruth e Cioma, i protagonisti di questa storia vera ambientata nella Berlino del 1943.



Grazie alla Lucky Red vi presentiamo il trailer italiano.



Sinossi di Gli Invisibili:

Berlino, 1943. Il regime nazista ha ufficialmente dichiarato la capitale del Reich “libera dagli ebrei”. Tuttavia alcuni di loro sono riusciti in un’impresa apparentemente impossibile: sono diventati ‘invisibili’ agli occhi delle autorità. Tra questi Cioma, Hanni, Eugen e Ruth, quattro giovani coraggiosi troppo attaccati alla vita per lasciarsi andare ad un triste destino. Questo film racconta la loro incredibile e commovente storia vera, rivelando un capitolo poco conosciuto della resistenza degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.