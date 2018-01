Finalmente Sposi: online il primo trailer del film degli Arteteca

News





03/01/2018 |

Direttamente dal programma Made in Sud ecco il nuovo film degli Arteteca dal titolo Finalmente Sposi. Protagonisti del film sono Enzo Iuppariello e Monica Lima, duo comico che a livello cinematografico ha esordito con il film Vita, Cuore, Battito.



La regia di Finalmente Sposi è di Lello Arena, alla sua seconda opera per il cinema dopo Chiari di Luna.



L'uscita è prevista per il 25 Gennaio. Il film sarà distribuito dalla Lucky Red che ha rilasciato anche il trailer che oggi vi mostriamo.



Sinossi di Finalmente Sposi:

Enzo e Monica, dopo un breve momento di popolarità per aver partecipato ad un reality show, decidono di sposarsi. O meglio Monica decide di sposarsi, Enzo fino a quel momento era totalmente preso dalla sua discutibile carriera di allenatore di calcio giovanile. Monica sogna, come ogni ragazza, un matrimonio perfetto. Tutto dev’essere speciale, ma spesso le cose speciali sono quelle più costose.

Monica decide tutto lei: l’abito da sposa, il ristorante, le bomboniere, il viaggio di nozze, l’arredamento per la casa. Enzo, dopo un’analisi accurata del bilancio familiare, valuta che, con i dovuti sacrifici, entro cinque anni riusciranno a pagare tutti i debiti contratti con il finanziamento che dovranno richiedere. In più a pochi giorni dal matrimonio, Enzo e Monica ricevono la notizia che il centro commerciale dove lavorano a breve chiuderà. Monica non ne vuole sapere nulla, e la brutta notizia non deve rovinare il giorno più bello della sua vita. Ma passati i festeggiamenti i due neo sposini, anziché partire per il viaggio di nozze a Miami, si vedono irrimediabilmente costretti a prendere un pullman con destinazione Wolfsburg dove troveranno Ciro, cugino di Enzo, che li aiuterà a cercare una stabilità e un futuro che la loro amata città non gli può assicurare.