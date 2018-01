God Particle: la pellicola prodotta da J.J. Abrams uscirà il 20 Aprile 2018

News





03/01/2018 |

E' stata nuovamente posticipata la data d'uscita di God Particle, il nuovo film di J.J. Abrams. Non sembra esserci dunque tregua per lo sci-fi movie del regista, il cui arrivo nelle sale era stato fissato inizialmente per il 24 Febbraio 2017, per poi essere spostato prima al 27 Ottobre dello stesso anno e poi al 2 Febbraio 2018.



God Particle, prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams, è diretto da Julius Onah che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Oren Uziel e Doug Jung.



David Oyelowo, Elizabeth Debicki, Chris O’Dowd, Gugu Mbatha-Raw, Ziyi Zhang e Daniel Brühl sono i protagonisti di questo film che racconta la storia di un gruppo di astronauti che farà una scoperta terrificante. La nuova realtà li porterà ad affrontare una dura battaglia per la sopravvivenza.