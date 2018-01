Slender Man: ecco il primo inquietante poster

News





03/01/2018 |

E' stato rilasciato il primo inquietante poster di Slender Man, horror movie della Sony Screen Germs. Il film vede protagonista questa misteriosa quanto terrificante creatura creata da Eric Knudsen ed ha un cast composto da Jaz Sinclair, Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso, Alex Fitzalan e Kevin Chapman.



La regia è affidata a Sylvain White che ha lavorato in passato ad alcune serie televisive quali Sleepy Hollow e The Following. La sceneggiatura è stata scritta da David Birke.



La trama racconta di una strana figura, alta, magra, con le braccia lunghe ed un viso privo di caratteristiche che si ritiene sia responsabile della caccia e della scomparsa di innumerevoli bambini e adolescenti.



L'horror movie uscirà a Maggio 2018 negli USA.